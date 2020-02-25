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Битаров: будущий курорт "Мамисон" в Северной Осетии позволит создать 3 тыс. рабочих мест

Строительство курорта началось в 2013 году
Глава Республики Северная Осетия Вячеслав Битаров Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Глава Республики Северная Осетия Вячеслав Битаров
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 25 февраля. /ТАСС/. Возобновление строительства горнолыжного курорта "Мамисон" в Северной Осетии позволит создать более 3 тыс. рабочих мест в республике, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

"Хочу Вас поблагодарить за то, что реанимировали строительство горнолыжного курорта "Мамисон". Объект долгие годы простаивал, было вложено в 2012 году более 2 млрд [рублей]. По Вашему поручению в 2017 году были выделены средства на проектирование. Мы его уже закончили, проект сейчас находится на государственной экспертизе, и уже выделены средства - 1,1 млрд рублей - на начало реализации этого проекта. Это более 3 тыс. рабочих мест, налоговые отчисления и, конечно, туристическая привлекательность нашей республики", - сказал Битаров.

"Мамисон" - проект всесезонного курорта в Алагирском районе Северной Осетии, в 100 км от Владикавказа. Строительство курорта началось в 2013 году, позже финансирование проекта было приостановлено. Власти Северной Осетии подали в Минэкономразвития РФ заявку на возвращение курорту статуса особой экономической зоны (ОЭЗ), которого он был лишен в 2016 году из-за неэффективной работы. Общая территория, предусмотренная для строительства туристического комплекса, составляет 1,5 тыс. га, проект предполагает, в частности, строительство горнолыжных трасс общей протяженностью более 20 км с перепадом высот 1160 м.

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСКФОСеверная Осетия
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