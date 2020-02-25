20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
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Дорогу в отдаленный Моздокский район в Северной Осетии построят к концу 2020 года

На реализацию проекта предусмотрено 2,17 млрд рублей
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Северная Осетия Вячеслав Битаров Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Северная Осетия Вячеслав Битаров
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 25 февраля. /ТАСС/. Строительство дороги Моздок - Владикавказ, которая свяжет республиканский центр с самым отдаленным районом Северной Осетии - Моздокским, будет завершено до конца года. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник сообщил глава республики Вячеслав Битаров.

"Это стратегически важная дорога. Сейчас в активной фазе строительство идет, и обязательно к концу этого года мы его реализуем, и республика получит прямое сообщение Моздок - Владикавказ", - сказал Битаров.

В октябре 2019 года министр экономического развития Северной Осетии Казбек Томаев сообщал ТАСС, что строительство дороги в Моздокский район ведется в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, на реализацию проекта предусмотрено 2,17 млрд рублей.

По его словам, в настоящее время Моздокский район с Владикавказом связывает дорога, которая идет через территорию Кабардино-Балкарской республики, время в пути составляет около двух часов, с вводом в эксплуатацию новой дороги оно сократится в два раза.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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