В Архангельской области ледовые переправы закрывают из-за теплой погоды

АРХАНГЕЛЬСК, 25 февраля. /ТАСС/. Ледовые транспортные и пешеходные переправы в Архангельской области начали закрывать намного раньше обычного из-за теплой погоды. Об этом сообщил ТАСС заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Никита Горяев.

"На данный момент закрыто семь ледовых переправ, из них две - транспортные в Котласском и Верхнетоемском районах. Из-за особенностей этой зимы погода не позволила безопасно их эксплуатировать, лед подмывает в некоторых местах до сантиметра в день, это нетипично. На большинстве транспортных переправ в этом году грузоподъемность намного ниже, чем обычно", - сказал Горяев.

Этой зимой ледовые переправы на реках области из-за теплой погоды открылись на 1-2 месяца позднее, чем обычно. Сейчас в регионе действует 107 ледовых переправ, из них 80 - транспортные, прошлой зимой в это время действовало 128 ледовых переправ. "Неоткрытые в этом году переправы - ведомственные, их использовали лесозаготовители для вывоза леса, для них нужна большая грузоподъемность", - пояснил собеседник агентства.

В Архангельске ежедневно проводятся замеры толщины льда на ледовых переправах. В городе действуют пять переправ, одна из них - транспортная, еще одну - между 22-м и 23-м лесозаводами - закрыли из-за тонкого льда. "Там особенность русла такая, что лед подмывает и переправа стала небезопасной", - добавил Горяев.

Как сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Севгидромета Наталия Пархомчук, в западной половине области уже практически нет снежного покрова, что нетипично для февраля. "Западная половина области уже без снега, высота снежного покрова 0-8 мм. Хотя в большинстве районов в январе и феврале в некоторые декады выпадало 2-3 нормы осадков, но в основном в виде мокрого снега и дождя", - сказала она.

Февраль в Архангельской области теплее обычного на 6-13 градусов. "Среднеклиматическая температура для февраля минус 10-13, а у нас плюс 2 - минус 3. Февраль, как и январь, очень теплый. Этой зимой холодные периоды были очень кратковременными, поэтому можно сказать, что всю зиму продолжался теплый процесс", - отметила собеседница агентства, добавив, что похолодания до конца февраля не ожидается. Днем температура по региону будет в пределах 0 - минус 5 градусов, ночью возможно понижение до минус 9-14.