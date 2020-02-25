Активисты совершили восхождение на перевал Шау-Хуна в КБР в честь 75-летия Победы

НАЛЬЧИК, 25 февраля. /ТАСС/. Активисты, волонтеры, альпинисты-любители, спасатели и росгвардейцы совершили восхождение на перевал Шау-Хуна (2150 м) в Кабардино-Балкарии в честь 75-летия Победы. Об этом ТАСС во вторник сообщил краевед, руководитель молодежного клуба Русского географического общества "Альтаир" Тенгиз Мокаев.

"Федерация альпинизма, скалолазания и спортивного туризма КБР провела массовый поход-восхождение на перевал Шау-Хуна (2150 м), посвященный 75-летию Великой Победы. Участниками похода стали 48 человек, среди которых любители горовосхождений, имеющие начальный опыт походов, активисты молодежного клуба, "Волонтеры Победы", спасатели ПСО Центра по ЧС города Нальчик, сотрудники Управления Росгвардии по КБР", - сказал собеседник агентства. Мокаев отметил, что массовое восхождение на перевал не совершалось с 1990-х годов.

Для новичков и любителей туризма перед восхождением был проведен курс по технике горного туризма, альпинизма и оказанию первой помощи пострадавшим, а также проведен инструктаж по маршруту. Руководил походом спасатель международного класса, восходитель на высочайшие вершины мира Азнаур Аккаев.

От селения Хушто-Сырт по серпантинной дороге на внедорожниках группа поднялась в урочище Чаты. "После почти четырех часов подъема по лесистому склону участники поднялись на вершину перевала Шау-Хуна, откуда открылись великолепные виды на Эльбрус и Казбек, вершины Главного Кавказского, Пастбищного и Лесистого хребтов, была видна долина Нальчика. Участники похода сделали памятное фото на перевале, у обелиска защитникам Кавказа, установленном в 1976 году городским клубом "Юный турист", - рассказал собеседник агентства.

По словам Мокаева, после спуска с перевала у мемориала защитникам Родины в селении Хушто-Сырт участники похода вместе с представителями администрации села, Министерства курортов и туризма КБР, а также Росгвардии почтили минутой молчания героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, возложили цветы и венок к памятнику.