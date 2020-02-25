В одном из округов Ставрополья объявили чрезвычайную ситуации из-за пылевой бури

СТАВРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Советского городского округа Ставропольского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за повреждения крыш зданий в результате пылевой бури и усиления ветра. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе городского округа.

"В 14 часов состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на территории округа был введен режим чрезвычайной ситуации. Пыльная буря, очень сильный ветер пока сохраняются на территории всего округа. Есть повреждения кровли на некоторых частных и многоквартирных жилых домах, административных зданиях", - сообщили в пресс-службе.

В ближайшие часы власти городского округа оценят ущерб от повреждений. "По предварительным данным, повреждения не носят массовый характер. Однако пока точно оценить ущерб сложно", - пояснили в пресс-службе, добавив, что люди в результате стихии не пострадали.

По данным регионального ГУ МЧС, из-за усилившегося ветра в Ставропольском крае также происходят отключения электроэнергии, в общей сложности без электричества в разных районах оставались более 12 тыс. абонентов. По данным на 13:00 мск без электроснабжения остаются более 2,2 тыс. домов в селе Левокумское и более 6,5 тыс. домов в городе Зеленокумске.

Сотрудники краевой Госавтоинспекции ранее во вторник из-за ухудшения видимости в результате пылевой бури ввели поэтапное сопровождение автомобилей в Георгиевском городском округе. По данным синоптиков, в Ставропольском крае во вторник 25 февраля отмечается усиление ветра, местами с порывами до 30 м/с. 26 февраля ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.