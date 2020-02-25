Центр нефроурологической помощи будет создан в детской больнице Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 25 февраля. /ТАСС/. Центр нефроурологической помощи будет создан на базе Республиканской детской клинической больницы (РДКБ) в Нальчике для оказания помощи маленьким пациентам с болезнями почек. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения Кабардино-Балкарии (КБР) Рустам Калибатов на конференции нефрологов Юга России.

"Развитие нефрологической службы КБР завершает достаточно длительный подготовительный этап, в процессе которого были объединены возможности и государства, и частной систем здравоохранения. Еще несколько лет назад в республике не было ни одного нефрологического центра, сегодня они есть и успешно работают в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Благодаря государственно-частному партнерству внедрен перитонеальный диализ (метод внепочечного очищения организма от продуктов метаболизма - прим. ТАСС), начинается работа по созданию на базе РДКБ нефроурологического центра", - сказал Калибатов.

Методика перитонеального диализа у взрослого и детского населения внедрена в КБР недавно, в 2019 году такую помощь получали 12 пациентов, в том числе трое детей, пояснил ТАСС главный врач Кабардино-Балкарского филиала Северо-Кавказского нефрологического центра Арсен Кегадуев. "Раньше эту методики применяли только в острых ситуациях, сейчас планово, на программном диализе, ранее пациенты выезжали в другие регионы. Заместительная почечная терапия имеет несколько методик, это перитонеальный диализ, программный гемодиализ и непосредственно пересадка почек, в нашей республике в планах реализация и третьего этапа", - сказал Кегадуев.

По его словам, в республике проблема гемодиализа решена. "Средневзвешенная численность пациентов, находящихся на гемодиализе в регионе, считается, когда есть возможность обеспечить 500 человек гемодиализной помощью, у нас эта цифра достигает 425, но все пациенты КБР, которые нуждаются в гемодиализе, получают эту процедуру в полном объеме", - заверил Кегадуев.

Во вторник в Нальчике собрались около 200 нефрологов юга России на межрегиональную научно-практическую конференцию "Ключевые проблемы в клинической нефрологии и заместительной почечной терапии", которая посвящена Международному дню почки. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава с докладами и лекциями по нефрологии выступают известные российские специалисты из крупных научных центров Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону. Двухдневная конференция включает больше 20 выступлений на актуальные темы нефрологии, по итогам слушатели получат сертификаты.