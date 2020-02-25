В Северной Осетии в 2020 году построят три школы и начнут строительство еще двух

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 февраля. /ТАСС/. Три школы будут сданы в эксплуатацию в Северной Осетии в 2020 году благодаря нацпроекту "Образование", сообщила ТАСС министр образования и науки республики Людмила Башарина.

Во вторник на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава региона Вячеслав Битаров сообщил о том, что реализация нацпроектов позволила большинству школ республики перейти на первую смену.

"В этом году министерство образования и науки Северной Осетии продолжит работу по реализации национальных проектов "Образование". В рамках входящего в него федерального проекта "Современная школа" будет завершено строительство школы на 500 мест в городе Моздоке самого отдаленного в республике района - Моздокского. Завершится и возведение школы на 550 мест в 31-32-м микрорайонах города Владикавказ, а также школы на 200 мест в селении Цалык Правобережного района", - сказала Башарина.

Также в этом году в селении Чермен Пригородного района и селении Кизляр Моздокского района начнется строительство школ на 360 и 500 мест соответственно.

Нацпроект "Образование" охватывает период 2019-2024 годов. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.