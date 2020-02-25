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Курсанты первого в СКФО военного центра примут участие в Параде Победы во Владикавказе

Военный учебный центр открылся в 2019 году, подготовку в нем проходят сержанты и солдаты запаса по двум специальностям: командир отделения и старший стрелок

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 февраля. /ТАСС/. Курсанты первого на Северном Кавказе военного учебного центра Северо-Осетинского госуниверситета им. К.Л. Хетагурова (СОГУ) впервые примут участие в параде Победы 9 мая во Владикавказе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"В этом году в параде Победы впервые примут участие курсанты военного учебного центра. Он открылся в 2019 году, и подготовку в нем проходят сержанты и солдаты запаса по двум специальностям: командир отделения и старший стрелок", - сказал собеседник агентства.

Также впервые будет организована Вахта памяти в СОГУ. С 29 апреля курсанты будут нести почетный караул во дворе университета у памятника погибшим в Великой Отечественной войне из числа студентов, преподавателей вуза. Всего в ряды Красной Армии было призвано из университета 600 человек. Более 100 из них не вернулись с войны.

Всего в параде Победы во Владикавказе примут участие более 1 тыс. военнослужащих и 30 единиц боевой техники 58 общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной на Северном Кавказе. В парадном строю будут представлены современные образцы вооружения и военной техники.

Военный учебный центр открылся в сентябре 2019 года. Выпускникам будут выдаваться соответствующие военные билеты, и в дальнейшем указанные лица не подлежат призыву на срочную военную службу. Ежегодный набор составит 90 человек. Срок обучения курсантов военного учебного центра составит два учебных года с обязательным прохождением по окончании подготовки учебных сборов сроком до 30 суток.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
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