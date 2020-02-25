Пропускная способность участка трассы к курортам КЧР вблизи Усть-Джегуты выросла в 2 раза

ЧЕРКЕССК, 25 февраля. /ТАСС/. Реконструкция участка трассы А-155 вблизи города Усть-Джегута, соединяющей Черкесск с горнолыжными курортами республики, позволила увеличить его пропускную способность в два раза - до 35 тыс. автомобилей в сутки. Об этом во вторник написал руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"Дорожники завершили капитальный ремонт 7 км участка автодороги в черте города Усть-Джегута. Главная транспортная артерия нашей республики - федеральная трасса А-155, ведущая к курортам Карачаево-Черкесии, отныне стала еще более комфортной и безопасной. Еще одно немаловажное следствие капремонта на данном участке - здесь исчезли автомобильные пробки в час пик на въезде в Черкесск по утрам, и на выезде - по вечерам <...> Пропускная способность здесь увеличилась в два раза - до 35 тыс. автомобилей в сутки, что, безусловно, позволит сократить путь до наших знаменитых курортов", - написал глава региона.

Темрезов добавил, что теперь трасса А-155 протяженностью 120 км соответствует всем нормативным требованиям и стала безопаснее. "При проведении работ по капремонту здесь, [на участке дороги] применялись современнейшие технологии, нацеленные, в первую очередь, на безопасность дорожного движения. Благодаря расширению трассы, усилению дорожного полотна, установке барьерных заграждений и строительству 7 км линий светодиодного электроосвещения по обе стороны от проезжей части, этот участок трассы стал безопасней как для водителей, так и для пешеходов", - отметил глава КЧР.

Федеральная автомобильная дорога A-155 связывает Черкесск с горнолыжными центрами на Домбае, Архызе, Теберде и с астрофизической обсерваторией РАН, также с курортами и аэропортом Минеральные Воды.