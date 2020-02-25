На Ставрополье 387 тыс. человек проголосовали за проекты благоустройства на 2021 год

ПЯТИГОРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Участниками очного и электронного голосования по выбору объектов благоустройства по проекту "Формирование комфортной городской среды" на Ставрополье стали 387 тыс. человек. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

"В феврале в крае проведено рейтинговое голосование по определению объектов, подлежащих первоочередному благоустройству в 2021 году. На этот раз свое мнение жителям предлагалось выразить как лично - на пунктах голосования, так и дистанционно - при помощи QR-кода в приложении "Сообщество". В электронной форме голосования приняли участие 103 тыс. человек. Всего же в рейтинговом голосовании приняли участие 387 тыс. жителей Ставрополья", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, объекты, набравшие наибольшее количество голосов будут внесены в муниципальные программы "Формирования комфортной городской среды" до 31 марта. В пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта края ТАСС сообщили, что в этом году впервые было электронное голосование. "В прошлом году было только очное голосование, в 2020 году впервые еще ввели электронное голосование", - сказал собеседник агентства.

Между тем пресс-служба городской администрации Железноводска сообщила, что в городе-курорте жители выбрали для благоустройства "Школьный сквер" площадью 1 га. "В парке обустроят амфитеатр, площадку для мини-гольфа, места отдыха, детские городки, поле для мини-футбола и площадку для воркаута. В настоящее время на этой территории пустырь, но уже в следующем году "Школьный сквер" станет современным общественным пространством, где дети смогут заниматься спортом, а взрослые отдыхать", - приводятся в сообщении слова главы Железноводска Евгения Моисеева.

Глава Минераловодского городского округа Сергей Перцев написал на своей странице в Instagram, что жители проголосовали за проект благоустройства Привокзальной площади. "За проект Привокзальной площади и прилегающей к ней территории проголосовали 8 тыс. 710 человек, за проект благоустройства сквера "Надежда" в четыре раза меньше - 2 тыс. 237", - сообщил Перцев.

Пресс-служба краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта в сентябре 2019 года сообщала, что в выборе объектов приняли участие более 400 тыс. человек, что в два раза больше, чем в 2018 году. Всего на Ставрополье проживает более 2,8 млн человек.

О голосовании

Очное голосование проходило только один день, 8 февраля, в 19 городах и трех сельских населенных пунктах Ставрополья. В общей сложности на выбор жителям муниципалитетов было представлено 55 проектов, претендующих на реализацию в 2021 году. Электронное голосование на сайтах муниципалитетов закончилось 25 февраля.

Создание современных и комфортных условий в городах страны - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". По данным Минстроя РФ, основная цель проекта - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории РФ.