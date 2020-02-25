20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
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В Ингушетии до конца весны откроют восемь детсадов в муниципалитетах

Контрактная стоимость строительства детских садов составила более 1,3 млрд рублей

МАГАС, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены до конца мая открыть восемь детских садов по 220 мест каждый. Объекты строились в рамках нацпроектов и федеральной целевой программы, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минстроя. Детские сады построены в муниципалитетах, где существует высокая очередность в дошкольные учреждения, рассказала ТАСС замминистра образования республики Пятимат Угурчиева.

"Завершается строительство восьми детских садов на 220 мест каждый в селах Гамурзиево, Троицкое, Али-Юрт, Средние Ачалуки, Яндаре, и городах Магас и Сунжа, которые будут открыты до конца мая. Строительство объектов велось в рамках двух нацпроектов - "Демография", "Жилье и городская среда", а также федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ". Контрактная стоимость строительства детсадов составила более 1,3 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнила ТАСС Угурчиева, в Гамурзиево ранее не было государственного детского сада, а в Яндаре здание дошкольного учреждения было маленьким и старым.

"Мы работали совместно с администрациями муниципалитетов, земельные участки под строительство выделялись именно в тех населенных пунктах и их районах, где детских садов либо не было, либо была высокая очередность. Открытие этих дошкольных образовательных учреждений позволит не только разгрузить очередь в детсады, но и создать до 500 новых рабочих мест, в которых сейчас так нуждается наша республика. Всего же до конца 2024 года в рамках нацпроектов мы построим еще 17 детских садов, в рамках федеральных и госпрограмм - четыре детских сада", - сказала Угурчиева.

По информации пресс-службы регионального Минобразования, всего в республике в очереди в дошкольные учреждения стоят более 10 тыс. детей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

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