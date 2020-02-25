Чемпионат по ледолазанию в Дагестане собрал более 80 спортсменов со всей России

МАХАЧКАЛА, 25 февраля. /ТАСС/. Открытый чемпионат Дагестана по ледолазанию на водопадах, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, собрал в Хунзахском районе республики более 80 спортсменов со всей России. Об этом сообщается на сайте Министерства по туризму и народным художественным промыслам республики.

"Мероприятие состоялось в Хунзахском районе на естественных водопадах "Матлас". <…> В течение трех дней 85 спортсменов в составе 23 команд со всей России покоряли тридцатиметровые замерзшие водопады. К соревнованиям были допущены спортсмены общественных организаций туристской и альпинистской направленности, воинских подразделений, студенческих спасательных отрядов, поисково-спасательных служб и отрядов, туристских клубов", - говорится в сообщении.

По словам организаторов, многие участники покоряли ледяные вершины не первый раз. "Впервые среди участников были команды из других городов России - Москвы, Ставрополя, Краснодара, Ессентуки и других. <…> Список участников соревнований ежегодно увеличивается. Ледолазание привлекает все больше людей, сюда съезжаются не только спортсмены, но и простые туристы, которые завороженно наблюдают за удивительной красотой горных дагестанских пейзажей", - сообщается в тексте.

По правилам чемпионата, победителей выбирали в двух направлениях - на скорость и на сложность. По итогам чемпионата были определены победители в общекомандном и личном зачете. "Общекомандные призовые места заняли команды "Горизонт-1" (первое место), "Росгвардия-1" (второе место) и "Росгвардия-2" (третье место). В личном зачете первое место занял представитель команды "Дагестанский ПСО" Асхаб Алиев, второе место - представитель команды "Эльбрус" Евгений Херасков и третье место - представитель команды "Горизонт-1" Салим Хасинов", - уточняется на сайте.

Победители и призеры чемпионата были награждены медалями, кубками, грамотами и памятными подарками от Минтуризма Дагестана и администрации Хунзахского района.

Организаторами чемпионата выступили Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана, Туристический информационный центр "Дагестан", администрация Хунзахского района, Дагестанский поисково-спасательный отряд (ПСО) МЧС России и Федерация спортивного туризма Дагестана.