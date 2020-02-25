20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Чемпионат по ледолазанию в Дагестане собрал более 80 спортсменов со всей России

Победители и призеры чемпионата были награждены медалями, кубками, грамотами и памятными подарками

МАХАЧКАЛА, 25 февраля. /ТАСС/. Открытый чемпионат Дагестана по ледолазанию на водопадах, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, собрал в Хунзахском районе республики более 80 спортсменов со всей России. Об этом сообщается на сайте Министерства по туризму и народным художественным промыслам республики.

"Мероприятие состоялось в Хунзахском районе на естественных водопадах "Матлас". <…> В течение трех дней 85 спортсменов в составе 23 команд со всей России покоряли тридцатиметровые замерзшие водопады. К соревнованиям были допущены спортсмены общественных организаций туристской и альпинистской направленности, воинских подразделений, студенческих спасательных отрядов, поисково-спасательных служб и отрядов, туристских клубов", - говорится в сообщении.

По словам организаторов, многие участники покоряли ледяные вершины не первый раз. "Впервые среди участников были команды из других городов России - Москвы, Ставрополя, Краснодара, Ессентуки и других. <…> Список участников соревнований ежегодно увеличивается. Ледолазание привлекает все больше людей, сюда съезжаются не только спортсмены, но и простые туристы, которые завороженно наблюдают за удивительной красотой горных дагестанских пейзажей", - сообщается в тексте.

По правилам чемпионата, победителей выбирали в двух направлениях - на скорость и на сложность. По итогам чемпионата были определены победители в общекомандном и личном зачете. "Общекомандные призовые места заняли команды "Горизонт-1" (первое место), "Росгвардия-1" (второе место) и "Росгвардия-2" (третье место). В личном зачете первое место занял представитель команды "Дагестанский ПСО" Асхаб Алиев, второе место - представитель команды "Эльбрус" Евгений Херасков и третье место - представитель команды "Горизонт-1" Салим Хасинов", - уточняется на сайте.

Победители и призеры чемпионата были награждены медалями, кубками, грамотами и памятными подарками от Минтуризма Дагестана и администрации Хунзахского района.

Организаторами чемпионата выступили Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана, Туристический информационный центр "Дагестан", администрация Хунзахского района, Дагестанский поисково-спасательный отряд (ПСО) МЧС России и Федерация спортивного туризма Дагестана.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФО
Реклама на ТАСС
Дом моды Айшат Кадыровой показал новую коллекцию в Париже в рамках "Русских сезонов"
Гостями показа стали представители мира французской моды, культуры и искусства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС