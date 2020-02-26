Четверо участников гонки на собачьих упряжках "Берингия-2020" снимаются со старта

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Четверо каюров гонки на собачьих упряжках "Берингия-2020" сняли свои кандидатуры с участия еще до старта соревнований, который назначен на 1 марта. Об этом ТАСС сообщила организатор соревнования Анна Евстратова.

Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках проводится на полуострове с 1990 года и "Берингия-2018" попала в "Книгу рекордов России" как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в стране. Ежегодно каюры - участники соревнований, проходят более тысячи километров в сложных метеоусловиях по камчатской тундре. В 2020 году заявки на участие в соревновании подали 15 человек, однако, на старт "Берингии" выйдет меньшее количество каюров.

"Первым о своем решении сняться с гонки сообщил участник из Москвы Юрий Горюнов. Он решил, что его собаки еще не готовы к изнурительной борьбе после участия в гонке "Волга квест". По этой же причине не выйдет на старт Вячеслав Демченко. Еще одна участница Юлия Савченко недавно получила травму и не сможет принять участие в соревновании. Снялся с "Берингии" и Валерий Бизяев. Его собаки подрались и получили травмы", - рассказала ТАСС Анна Евстратова.

Организатор мероприятия добавила, что в итоге на старт "Берингии-2020" выйдут 11 каюров. Участники начнут соревнования в селе Мильково на юге края и дойдут на собачьих упряжках до села Тиличики на севере полуострова. Маршрут гонки в этом году составляет 1050 км. Победитель "Берингии-2020" получит 3 млн рублей. Занявшие второе и третье места - по два и одному миллиону рублей соответственно. Всего же призовой фонд гонки в этом году составит 11,5 млн рублей.

Традиционно перед началом гонки проводится праздник для жителей краевой столицы в черте Петропавловска-Камчатского. В этом году он прошел 22 февраля. Для гостей мероприятия, среди которых много иностранных туристов, была подготовлена развлекательная программа, посвященная ездовому спорту и традициям народов севера полуострова. Кроме того, на одной из площадок праздника торжественно открыли музей "Берингии", в котором собраны памятные экспонаты гонки за 30 лет ее проведения.