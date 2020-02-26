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Открыть главный стадион КЧР после реконструкции планируют летом 2020 года

Современный стадион станет базой для футбольных команд и легкоатлетической школ республики

ЧЕРКЕССК, 26 февраля. /ТАСС/. Открытие главного стадиона Карачаево-Черкесии (КЧР) "Нарт" после реконструкции, которая началась в 2018 году, запланировано на лето 2020 года. Об этом ТАСС в среду сообщили в Министерстве физической культуры и спорта КЧР.

"Мы практически полностью обновили стадион "Нарт". Его открытие после реконструкции планируется летом текущего года", - сказала собеседница агентства.

В рамках ремонтных работ прошла реконструкция трибун на 10 тыс. мест, старые сиденья были заменены новыми комфортными. Проведено строительство трех новых спортзалов для тренировок, новой дренажной системы футбольного поля и крытого легкоатлетического манежа согласно мировым стандартам, что позволит проводить мероприятия любого уровня. Произведена замена покрытия беговых дорожек, а также обустройство новой баскетбольной и волейбольной площадки.

Реконструкция "Нарта" началась в 2018 году. Спортивное сооружение площадью 7,5 тыс. кв. метров эксплуатировалось более 40 лет, за все время его капитально не ремонтировали. Современный стадион станет базой для футбольных команд и легкоатлетической школы КЧР, воспитанники которой занимались в небольшом помещении. Реконструкция проводится по федеральной целевой программе "Развитие физкультуры и спорта в РФ" на условиях софинансирования из бюджета республики.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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