До конца 2021 года в КБР необходимо создать 2 тыс. мест в яслях

НАЛЬЧИК, 26 февраля. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. мест необходимо создать до конца 2021 года в дошкольных образовательных учреждениях для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в Кабардино-Балкарии. Об этом в среду сообщил глава КБР Казбек Коков в ходе своего первого обращения с посланием к парламенту региона.

"Наиболее проблемным вопросом для нас является обеспечение местами в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. В прошлом году было введено 940 новых ясельных мест. До конца 2021 года нам необходимо создать еще 2000", - сказал он.

Ранее Коков сообщил, что порядка 30 детских садов построят в Кабардино-Балкарии в 2020 году, это почти вдвое больше, чем в 2019 году.

Выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин выразил недовольство темпами обеспечения детей яслями и потребовал от глав субъектов решить этот вопрос. До 2021 года в стране должно появиться 250 тыс. ясельных мест.