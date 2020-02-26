Санкт-Петербургский университет начал обучать студентов из Китая удаленно

ПЕКИН, 26 февраля. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) запустил акцию "Учеба без границ" в рамках организации дистанционного обучения студентов из Китая, которые из-за ситуации с коронавирусом не смогли вернуться в Российскую Федерацию к началу нового семестра. Об этом ТАСС по телефону рассказала директор Центра изучения Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского региона СПбГЭУ Татьяна Уржумцева.

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"Наши китайские студенты оказались в сложной ситуации в связи с карантином: многие не смогли вернуться в Россию и приступить к занятиям в весеннем семестре", - сказала она. По ее словам, пока у вуза нет возможности организовать онлайн-обучение китайских студентов. "Вместе с тем мы все равно можем поддержать их, помочь им оставаться с нами", - добавила Уржумцева.

Идея "Учебы без границ" принадлежит созданному на базе университета Российско-китайскому клубу, куда входят как изучающие китайский язык студенты из России, так и учащиеся из КНР. Суть акции проста: прежде всего, необходимо наладить связь с теми, кто не смог вернуться в Россию к началу весеннего семестра. Сделать это можно через китайский мессенджер WeChat, пояснила директор центра.

Далее учащиеся в России смогут регулярно направлять китайским студентам конспекты лекций, задания, привлекать их к участию в семинарах, групповых работах, передавать им обратную связь от преподавателей. Самое главное, они смогут поддерживать с ними общение на русском языке, чтобы по возвращении из Китая в Санкт-Петербург студенты могли легко влиться в учебный процесс.

Участники акации опубликовали на официальном сайте вуза сообщение в поддержку китайских студентов: "И, хотя границы сейчас закрыты, мы рядом!".

Российско-китайский клуб СПбГЭУ также выступил с призывом к другим университетам города и страны присоединиться к инициативе. По словам Уржумцевой, число приезжающих из Китая студентов ежегодно растет, как и их интерес к российскому образованию.