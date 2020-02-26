Глава КБР: продолжительность жизни в регионе на три года выше, чем в среднем по стране

НАЛЬЧИК, 26 февраля. /ТАСС/. Средняя продолжительность жизни в Кабардино-Балкарии (КБР) превышает среднероссийский показатель на три года, в среду сообщил глава КБР Казбек Коков в ходе своего первого обращения с посланием к парламенту региона.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" назвал продолжительность жизни граждан страны главным индикатором успешности нацпроектов. Ранее президент РФ в послании Федеральному собранию заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в России впервые превысила 73 года, что на восемь лет больше по сравнению с 2000 годом,

"Стратегической целью развития здравоохранения является увеличение продолжительности жизни. Сейчас в республике этот показатель составляет 76,28 года, что более чем на три года выше среднероссийского значения. Поэтому уверен, что поставленная перед нами задача - увеличить продолжительность жизни к 2030 году до 80 лет - абсолютно реальна и выполнима в более ранние сроки", - сказал Коков.

При этом глава КБР подчеркнул, что в 2019 году удалось уменьшить уровень младенческой смертности. Вместе с тем, общий показатель смертности населения, по его словам, увеличился по сравнению с 2018 годом на 1,5%. "Основными причинами смертности по-прежнему остаются смертность от болезней системы кровообращения, новообразований, внешних причин", - сказал он.

Коков подчеркнул, что необходимо наращивание усилий по обеспечению доступности медицины и профилактике заболеваний, а также укреплять материально-техническую базу учреждений здравоохранения. "Ключевая роль в этом должна быть отведена первичному звену, с которым соприкасается каждый человек и каждая семья", - добавил глава субъекта.

Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения КБР сообщили, что врачи Кабардино-Балкарии обследовали более 100 тыс. жителей региона в рамках диспансеризации с января по ноябрь 2019 года. Отмечено, что в структуре заболеваемости первое место занимают патологии эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, на втором - болезни системы кровообращения, на третьем - болезни органов пищеварения, затем мочеполовой системы, органов дыхания.