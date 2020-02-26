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Глава Кабардино-Балкарии предложил объявить 2022 год годом столетия республики

На праздничные мероприятия из федерального бюджета планируется выделить около 250 млн рублей

НАЛЬЧИК, 26 февраля. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков предложил объявить 2022 год годом столетия республики. Об этом руководитель субъекта сказал в ходе своего первого обращения с посланием к парламенту региона.

Президент России Владимир Путин в 2018 году подписал указ о праздновании 100-летия Кабардино-Балкарской Республики в 2022 году.

"Предлагаю объявить 2022 год у нас в Кабардино-Балкарии годом столетия Кабардино-Балкарской Республики", - сказал в среду Коков.

При этом руководитель субъекта подчеркнул, что вся общественно-политическая и культурная жизнь республики в предстоящие до юбилея годы должна протекать под знаком подготовки к памятной дате. "Органам государственной власти и общественным организациям нужно активно использовать в своей работе материалы, отражающие развитие Кабардино-Балкарии. В первую очередь это касается работы с молодежью, важно помнить каждое событие, каждое имя того, кто внес свой вклад в успехи республики, в становление и развитие нашего общего многонационального дома", - сказал Коков.

По данным местных властей, основные торжества пройдут в начале сентября 2022 года. В программе запланировано проведение Дней культуры КБР в Москве, концертов, всероссийских научных конференций, туристических фестивалей, молодежных этнографических форумов. Также подготовят добровольческие и волонтерские проекты, спортивные соревнования, выставки изобразительного искусства в Государственном музее Востока и Центральном доме художника. Как сообщалось ранее, на подготовку и проведение празднования из федерального бюджета планируется выделить около 250 млн рублей.

Ранее сообщалось, что реконструкция стадиона "Спартак" - главного спортивного объекта в городе Нальчике Кабардино-Балкарии - может быть включена в план мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия республики. День государственности КБР учрежден в 1997 году по случаю принятия новой Конституции республики. 1 сентября 1921 года декретом ВЦИК РСФСР была образована Кабардинская автономная область, которая позднее вместе с Балкарским автономным округом была преобразована в Кабардино-Балкарскую автономную область.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-БалкарияКоков, Казбек Валерьевич
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