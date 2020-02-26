Патрушев 27 февраля обсудит во Владикавказе меры борьбы с коррупцией

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 27 февраля проведет во Владикавказе совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе. Как сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, темами совещания станут борьба с коррупцией и безопасность на транспорте.

В мероприятии примут участие полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, главы регионов, входящих в состав этого федерального округа, и представители федеральных министерств и ведомств.