Жители Сочи высказались за преобразование поселка Сириус в отдельный муниципалитет

СОЧИ, 26 февраля. /ТАСС/. Жители Сочи проголосовали за то, чтобы вывести из состава курорта поселок Сириус, на территории которого находятся олимпийские объекты, и преобразовать его в отдельный муниципалитет. Итоги публичных слушаний по этому вопросу разместили в среду на сайте сочинского горсобрания.

В начале февраля в Сочи по распоряжению правительства РФ создали отдельную административно-территориальную единицу - поселок городского типа Сириус. Решение было принято после голосования среди местных жителей, в ходе которого за создание в Имеретинской низменности нового поселка высказались более 5 тыс. человек.

"Подавляющее большинство участников общественных слушаний высказали согласие по поводу преобразования муниципального образования городской округ город-курорт Сочи в муниципальное образование городской округ город-курорт Сочи и городской округ Сириус", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы сочинского горсобрания, пришли и зарегистрировались на слушания 243 человека.