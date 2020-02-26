В горах Северной Осетии благоустроят памятники участникам Великой Отечественной войны

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 февраля. /ТАСС/. Памятники погибшим участникам Великой Отечественной войны благоустроят в высокогорных селах Алагирского района Северной Осетии в рамках реализации проекта, выигравшего президентский грант. Об этом ТАСС сообщили в молодежной организации "Иры ныфс".

"По проекту, который начнет реализовываться в конце апреля, мы планируем благоустроить памятники погибшим в Великой Отечественной войне в горных селах Алагирского района. Они находятся в неухоженном состоянии, многие нуждаются в реставрации. Планируем охватить восемь памятников", - сказал собеседник агентства.

В 1940-е годы прошлого века основная часть населения Северной Осетии жила в высокогорье, на войну уходили из горных селений. В настоящее время основная часть населения переселилась на равнинную часть, в города. Памятники и мемориалы погибшим воинам остались в прежних местах проживания. У большинства похороненных не осталось родственников, которые могли бы ухаживать за памятниками, многие села вовсе опустели. Часть памятников сохранилась в хорошем состоянии, но за многими на протяжении многих лет не ухаживали.

Размер выигранного гранта составил более 470 тыс. рублей.

На памятниках, братских могилах помимо благоустройства территорий, будут проводиться ремонтные работы силами волонтеров. Также в районе для выявления неблагоустроенных памятников будут объезжать остальные населенные пункты. В перспективе планируется и благоустроить вновь выявленных.

Кроме того, по проекту будут проходить тематические лекции, круглые столы историков для молодежи. "Участие в проекте поможет молодежи узнать о солдатах, которые воевали и отдали жизни ради их будущего. В свою очередь у них появится возможность отдать дань уважения этим Героям", - сообщили в организации.