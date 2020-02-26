Глава Сахалина не поддержал идею построить жилой комплекс в районе курорта "Горный воздух"

ТАСС, 26 февраля. Власти Сахалинской области не согласовывали проект строительства жилого комплекса "Горная Ривьера" на склоне горы Большевик, где расположен курорт "Горный воздух". Об этом сообщил в среду журналистам губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Предполагалось, что это будет гостиничный комплекс и коттеджи. Но если посмотреть на эти предложения в планировке, то получается, что это большой поселок индивидуального жилья. Никто, ни один орган не поддержал этот проект. Возникает вопрос: а что нужно и где строить? Понятно, что нужно строить трассы, нужно строить канатные дороги и перехватывать инициативу: мы должны быть главным курортом страны", - сказал губернатор, отвечая на вопрос ТАСС.

По мнению главы региона, "Горный воздух" сможет составить конкуренцию горнолыжным курортам в других регионах России и в Азии. Главные преимущества комплекса - его расположение, климатические условия и, как следствие, длительный горнолыжный сезон. Однако на "Горном воздухе" сейчас важно развивать горнолыжную инфраструктуру, отметил губернатор.

"По длительности сезона мы уже дали сигнал, что мы можем раньше начинать, позже заканчивать. Теперь мы должны дать сигнал, что у нас и трассы большие. Нужно как минимум 50 км [трасс] иметь, чтобы быть конкурентоспособными, а лучше 80 или 100", - убежден Лимаренко.

В феврале вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев совершил поездку в Южно-Сахалинск. Он также высказался против строительства жилого комплекса "Горная Ривьера" в районе спортивного курорта "Горный воздух".

Строительство жилых домов требовало вырубки рощи на склоне горы. Кроме того, против стройки выступали местные жители.

Горнолыжный курорт "Горный воздух" считается визитной карточкой региона. Ежегодно он привлекает множество туристов, приезжающих на Сахалин.

В 2016 году комплекс стал территорией опережающего развития (ТОР). ТОР предоставляет специальный режим для инвесторов, который позволяет получать налоговые льготы, пользоваться другими преференциями. Реализация проектов в рамках ТОР направлена на создание в регионе международного всесезонного центра спорта и туризма. В этом году из бюджета региона планируется выделить на совершенствование ТОР на месте "Горного воздуха" и инфраструктуры комплекса 1,5 млрд рублей.