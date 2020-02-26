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Власти КБР разработают концепцию развития основных туристических зон региона

В республике в сфере курортов и туризма работает 221 предприятие

НАЛЬЧИК, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) должны разработать концепцию развития основных туристических зон республики, а также план развития курорта "Нальчик", сказал глава КБР Казбек Коков в среду в своем первом обращении с посланием к парламенту региона.

"В первоочередном порядке правительству совместно с местными администрациями необходимо уделить внимание разработке концепции развития основных туристских зон, лечебно-оздоровительных местностей, планов пространственного развития и проектов планировки соответствующих территорий, схем застройки, то есть рамочных условий для размещения туристских объектов и развития турбизнеса", - сказал Коков.

Он отметил, что на протяжении многих лет ведется поиск способов и механизмов возрождения курорта Нальчик. "Правительству [КБР] следует разработать и представить детализированный план по развитию курорта, который позволят наиболее эффективно решать стоящие в этой сфере задачи", - сказал руководитель субъекта.

Коков добавил, что развитие организованного туризма, увеличение экономической отдачи от данной отрасли станут для республики одними из ключевых приоритетов на ближайшие годы.

"В прошлом году у нас отдохнуло около 600 тыс. человек, а объем оказанных услуг составил 5 млрд 580 млн рублей. Вместе с тем потенциал туристической отрасли используется далеко не в полной мере. Необходимо искать новые формы продвижения туристического бренда республики, повышения его привлекательности, как для российских, так и иностранных туристов", - сказал Коков.

Туристическая сфера КБР

В КБР в сфере курортов и туризма работает 221 предприятие, республика единовременно может разместить более 15,8 тыс. туристов и отдыхающих. Ранее в министерстве курортов и туризма региона сообщили, что рост объема предоставленных услуг в сфере туризма в Кабардино-Балкарии за 2019 год достиг вырос почти 60%.

Традиционно популярными среди гостей и жителей Кабардино-Балкарии остаются Приэльбрусье, Голубые озера, Чегемские водопады, Аушигерские источники и историко-архитектурные комплексы Верхней Балкарии. Для посещения открыты ранее не принимавшие гостей зимой лагерь "Уллу-Тау" (Приэльбрусье) и гостиный двор "Уштулу" (Черекский район), многие отдыхают на термальных источниках "Гедуко" и "Янтарный".

Бальнеологический и климатический курорт федерального значения "Нальчик" расположен в предгорной зоне, в самом комфортном в климатическом отношении районе столицы КБР Долинске. Специализируется в лечении и профилактике болезней системы кровообращения и нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов пищеварения, мочеполовой системы, болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ, а также болезней кожи и подкожной клетчатки.

Здесь есть свыше десяти минеральных источников и скважин, он занимает территорию площадью около двух тыс. гектаров. Большая часть курорта - парковая и лесопарковая зона, куда входит Нальчикский парк культуры и отдыха (создан в 1850 году, на 120 гектарах произрастают более 140 видов деревьев и кустарников Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки, Южной Европы, Малой Азии, Китая и Японии).

Теги
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