На Кубани обнаружили неизвестный ранее памятник партизанам времен войны

КРАСНОДАР, 26 февраля. /ТАСС/. Неизвестный ранее памятник на месте гибели Пашковского партизанского отряда во времена Великой Отечественной войны обнаружен в горной местности в Краснодарском крае в рамках проекта народного мониторинга, поисковики передали информацию о нем в Управление охраны объектов культурного наследия региона для внесения в реестр. Об этом ТАСС в среду сообщила руководитель штаба добровольческого проекта "Дорогой героев" Татьяна Демидова.

"На месте гибели партизанского отряда "Пашковский" грибники обнаружили памятник, в рамках проекта "Народный мониторинг" они сообщили об этом нам. Он найден на границе Северского района и Горячего Ключа по Калужской трассе в труднодоступной горной пересеченной местности, ориентировочно в 4 км от дороги. Мы передали информацию в Управление по сохранению культурного наследия Краснодарского края и уведомили муниципальное образование, на территории которого этот памятник обнаружен", - сказала Демидова.

События на Пашковской переправе в Краснодаре разворачивались в 1942 году. Неудача оборонительной операции Красной армии под Ростовом-на-Дону стала причиной прорыва 8 дивизий 17-й фашистской армии на территорию Краснодарского края, оккупантов интересовали выходы к Черному морю и к портам. Линию обороны приняли решение создать на горных перевалах за Горячим Ключом, куда передислоцировали все боеспособные советские части.

Для того, чтобы успеть передислоцировать основные силы нужно было задержать немецкие войска, в Краснодаре была объявлена всеобщая мобилизация. На оборону Краснодара в районе Пашковской переправы направили 19 тыс. человек, из которых 13 761 - в возрасте 17-18 лет. Также формировались партизанские отряды. Сохранились документы исторической хроники, согласно которой в расположение сформированной дивизии вернулись 18 бойцов, оборонявших переправу, об остальных участниках сражения сведений нет.

"Мы полагаем, что это был партизанский отряд из числа жителей Пашковского района Краснодара, которые не попали под призыв в период оккупации города и обороны Пашковской переправы. Силами добровольцев мы планируем ко Дню Победы совершить пешеходную экспедицию к этому памятнику, промаркировать тропу к нему, установить точные географические координаты его расположения, чтобы он не потерялся, а также провести работы по благоустройству", - сказала Демидова. Она уточнила, что на памятнике имеется табличка, указывающая, что он установлен на месте гибели партизанского отряда, количество захороненных на этом месте партизан и их персональные данные не указаны.

Собеседница агентства пояснила, что суть проекта народного мониторинга состоит в том, чтобы обычные люди, путешествующие в труднодоступной местности на Кубани, сообщали поисковикам об обнаружении объектов, которые могут иметь историческую ценность, но ранее о них ничего не было известно и они не внесены в какие-либо реестры из-за того, что оказались утеряны со временем по причине расположения в труднодоступных местах. При обнаружении таких объектов добровольцы совершают пешеходные экспедиции для того, чтобы установить точные координаты их местоположения, изучают архивные данные, чтобы установить принадлежность таких объектов к историческим событиям.

Оккупация Краснодара

Краснодар был захвачен немецкими войсками в августе 1942 года, оккупация длилась 186 дней, столица Кубани вошла в число 15 советских городов, которые в годы войны подверглись наибольшим разрушениям, ущерб превышал два миллиарда рублей. Всего в период оккупации погибли более 13 тыс. жителей Краснодара, в довоенное время численность населения города составляла порядка 200 тыс. человек. Краснодар был освобожден 12 февраля 1943 года. После освобождения в городе прошел первый в истории страны судебный процесс над захватчиками и их пособниками.

Летом 1942 года началась Битва за Кавказ. В зону оккупации попали территории Краснодарского края. Полностью Кубань была освобождена осенью 1943 года. В 2020 году в России отмечают 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, этой дате будут посвящен ряд праздничных мероприятий.

Проект "Дорогой героев" реализуется общественной организацией "Южный регион" с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Информационную и организационную поддержку проекту оказывает Министерство образования Краснодарского края.