Участниками голосования по благоустройству стали треть жителей моногорода на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Каждый третий житель моногорода Невинномысска на Ставрополье стал участникам голосования по выбору объекта для благоустройства в 2021 году. Итоги голосования сообщили в среду журналистам в пресс-службе администрации города.

"Всего в голосовании на территориальных участках приняло 36 тыс. 234 гражданина города старше 14 лет, в голосовании с использование цифровых технологий - 307 человек (в Невинномысске проживают более 116 тыс. человек - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Для благоустройства в 2021 году на голосование были вынесены три сквера и аллея. Лидером стал проект благоустройства сквера в центральной части города. На месте разбитых асфальтовых и плиточных дорожек в сквере появится новая тротуарная плитка, системы освещения, детская и спортивная площадки, световые инсталляции и малые архитектурные формы.

Благоустройство общественных пространств и дорог, создание комфортной городской среды привлекают в Невинномысск новых жителей, отметили власти. "Мы стали строить больше центральных улиц, больше парковок, и за счет этого благоустройства начали работать первые этажи. <…> Если раньше в город приезжали, прописывались по 8 тыс. человек, то сегодня эта цифра составляет 20 тыс. человек. Соответственно, увеличилась покупательская способность. На этом фоне и, конечно же, малый бизнес у нас преображается", - написал на своей странице в соцсети Instagram глава города Михаил Миненков.

Невинномысск является единственным моногородом Ставропольского края. Создание современных и комфортных условий в городах страны - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". По данным Минстроя РФ, основная цель проекта - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории РФ.