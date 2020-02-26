В Северной Осетии создадут бизнес-школу для молодых предпринимателей

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 февраля. /ТАСС/. Бизнес-школа для молодых предпринимателей появится в Северной Осетии, инициатором проекта выступил Молодежный парламент республики. Об этом в среду сообщил его представитель Давид Цагараев.

"Молодые парламентарии решили создать школу бизнеса для начинающих предпринимателей. Роли бизнес-гуру возьмут на себя известные предприниматели региона, добившиеся признания и сумевшие успешно выстроить бизнес-политику на своих предприятиях. Уже в конце февраля, 29 числа, планируем провести первый тренинг", - сказал Цагараев.

В школе молодым людям помогут правильно составить бизнес-план, расскажут о наиболее перспективных направлениях, актуальных для Северной Осетии. Планируется провести конкурсы "Молодой предприниматель Алании - 2020" и "Стартап Алании 2020".

"Школа поможет выявить активных молодых людей, имеющих предпринимательскую жилку, и помочь им в будущем занять свою нишу в бизнес-сообществе региона, что благоприятно скажется на развитии экономики региона в целом", - отметил Цагараев.

В Северной Осетии гранты молодым предпринимателям предоставляются за счет бюджета республики с 2017 года. Финансовую поддержку уже получили более 50 проектов. В 2019 году на это было направлено 3 млн рублей, в 2020 году в бюджете предусмотрено 5 млн рублей. Гранты смогут получить не менее 20 проектов.

Кроме того, по инициативе руководства республики начинающим субъектам предпринимательства офисные помещения предоставляются на льготных условиях. Для регулирования этих вопросов создана некоммерческая организация "Фонд поддержки предпринимательства". В первый год сумма платежей для арендатора составит 40% от размера рыночной стоимости, во второй год - 60%, в третий - 90%.