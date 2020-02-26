Новый корпус построят в единственном на Ставрополье центре для бездомных

СТАВРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены построить новый корпус для единственного в регионе центра социальной адаптации для людей без определенного места жительства. Об этом сообщили в среду в пресс-службе краевого министерства строительства и архитектуры.

"Новый жилой корпус на 40 мест построят на территории Свистухинского центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий в Кочубеевском районе. Существующий центр рассчитан на 210 мест и является единственным в крае учреждением, работающим с лицами без определенного места жительства", - говорится в сообщении министерства.

На строительство нового корпуса из краевого бюджета направят 37,5 млн рублей, открыть его планируется в 2020 году. В здании будут размещены жилые комнаты, перевязочная, столовая, процедурный кабинет, комната социально-бытовой адаптации.

Учреждение было основано в 1956 году как дом инвалидов и престарелых общего типа. Позже в нем располагался психоневрологический интернат, с 2004 года учреждение стало специализироваться на реабилитации бездомных. С момента создания центра помощь получили 1,8 тыс. человек. Специалисты помогают постояльцам восстанавливать документы, оформлять пенсии и инвалидность, все проживающие получают медицинскую помощь, участвуют в занятиях по социальной адаптации и трудотерапии.