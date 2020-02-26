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Во Владикавказе 35 молодых семей получили жилищные сертификаты

Всего до конца года сертификаты получат 85 семей

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Владикавказа вручили жилищные сертификаты 35 молодым семьям. Всего до конца 2020 года в Северной Осетии сертификаты получат 85 семей, сообщили в среду в пресс-службе администрации местного самоуправления города.

"Я искренне поздравляю всех с получением сертификатов, желаю счастья и уюта в ваших новых домах. Сегодня мы с вами делаем еще один важный шаг для развития не только нашего города, но и республики в целом",- сказал на торжественной церемонии вручения глава администрации местного самоуправления города Владикавказ Тамерлан Фарниев.

Размер социальной выплаты составляет 35% от расчетной стоимости жилья. Субсидия финансируется из бюджета и не выдается наличными, а переводится на счет заявителя.

В 2020 году сертификаты должны получить еще 18 семей, всего в течение года соцвыплату получат 85 семей. Это стало возможным благодаря госпрограмме РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" на 2018-2025 годы.

До 2023 года в Северной Осетии из федерального бюджета планируется направить на обеспечение жильем молодых семей более 176 млн рублей. В прошлом году 141 семья получила жилищные сертификаты.

Всего в улучшении жилищных условий по республике нуждаются более 700 семей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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