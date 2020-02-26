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На Ставрополье на благоустройство территорий в 2020 году направят 870 млн рублей

Контракты на проведение работ уже заключили восемь муниципальных образований

ПЯТИГОРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят на реализацию проектов в сфере благоустройства в 2020 году более 870 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

"В 2020 году на благоустройство территорий в краевом бюджете заложено свыше 870 млн рублей, в том числе 830 млн - субсидия Минстроя РФ", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на данный момент контракты на проведение работ заключили восемь муниципальных образований - города Ессентуки, Железноводск, Михайловск, Кировский, Новоалександровский, Советский городские округа, Александровский и Курский районы.

"Отобраны подрядчики в Благодарненском и Нефтекумском городских округах, селе Кочубеевское. В стадии проведения конкурсных процедур находятся села Левокумское, Новоселицкое, Предгорный и Труновский районы", - отмечается в пресс-релизе.

Глава края Владимир Владимиров в январе сообщал на своей странице в Instagram, что в 2020 году благоустроят 27 бульваров, парков и площадей на территории региона.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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