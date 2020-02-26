20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Музей памяти жертв нацизма открылся в Петербурге

Экспозиция включает свыше сотни подлинных предметов из концентрационных лагерей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Музей памяти жертв нацизма, представивший подлинные предметы из концлагерей Освенцима и Майданека, использовавшиеся в качестве доказательств на Нюрнбергском процессе, открылся в среду в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Проект, созданный на базе Военно-медицинского музея, посвящен 75-летию Победы и освобождения узников концлагерей.

"Мы сделали упор на детали - подлинные свидетельства о Холокосте, изъятые из концлагерей. Эти предметы были представлены на Нюрнбергском процессе, а затем переданы в наш музей", - рассказал ТАСС директор Военно-медицинского музея Анатолий Будко. Он отметил, что планируется расширение музейной экспозиции: в частности, будет добавлена информация об освобождении концлагерей и о советском враче Маргарите Жилинской, которая после работы в блокадном Ленинграде спасала жизни узников Освенцима.

В музее представлены свыше сотни подлинных предметов из Аушвица (Освенцима), Майданека и других концентрационных лагерей - они рассказывают об условиях жизни, подвигах и быте узников. Среди экспонатов - личные вещи, фотографии, рисунки, документы и медицинские инструменты, свидетельствующие о нацистских преступлениях.

Коллекция экспонатов включает в том числе материалы Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, а также подлинные материалы Нюрнбергского процесса. В музее отмечают, что ключевым предметом экспозиции можно назвать записки узника Освенцима Залмана Градовского, определенного нацистами в зондеркоманду - вспомогательную группу заключенных, которую принуждали ассистировать в массовых убийствах.

Военно-медицинский музей - Музей медицины России и военно-медицинской службы - является одним из крупнейших в мире профильных музеев, его фонды включают более 450 тыс. экспонатов. Музей появился в ноябре 1942 года в Москве, а через три года был переведен в Ленинград, где разместился на территории лейб-гвардии Семеновского полка в зданиях, сооруженных в конце XVIII века. Собранные учреждением произведения изобразительного искусства, фотодокументы, коллекции медицинских инструментов, лекарственных средств, формы одежды гражданских и военных медиков отражают все этапы истории российской медицины и вклад ее представителей в мировую науку.

Теги
РоссияСанкт-Петербург75-летие Победы
Реклама на ТАСС
ФАС опасается ухудшения конкуренции после закрытия четырех сахарных заводов
Однако антимонопольщики допускают соглашения в сахарном бизнесе ради поддержки экспорта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС