Музей памяти жертв нацизма открылся в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Музей памяти жертв нацизма, представивший подлинные предметы из концлагерей Освенцима и Майданека, использовавшиеся в качестве доказательств на Нюрнбергском процессе, открылся в среду в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Проект, созданный на базе Военно-медицинского музея, посвящен 75-летию Победы и освобождения узников концлагерей.

"Мы сделали упор на детали - подлинные свидетельства о Холокосте, изъятые из концлагерей. Эти предметы были представлены на Нюрнбергском процессе, а затем переданы в наш музей", - рассказал ТАСС директор Военно-медицинского музея Анатолий Будко. Он отметил, что планируется расширение музейной экспозиции: в частности, будет добавлена информация об освобождении концлагерей и о советском враче Маргарите Жилинской, которая после работы в блокадном Ленинграде спасала жизни узников Освенцима.

В музее представлены свыше сотни подлинных предметов из Аушвица (Освенцима), Майданека и других концентрационных лагерей - они рассказывают об условиях жизни, подвигах и быте узников. Среди экспонатов - личные вещи, фотографии, рисунки, документы и медицинские инструменты, свидетельствующие о нацистских преступлениях.

Коллекция экспонатов включает в том числе материалы Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников, а также подлинные материалы Нюрнбергского процесса. В музее отмечают, что ключевым предметом экспозиции можно назвать записки узника Освенцима Залмана Градовского, определенного нацистами в зондеркоманду - вспомогательную группу заключенных, которую принуждали ассистировать в массовых убийствах.

Военно-медицинский музей - Музей медицины России и военно-медицинской службы - является одним из крупнейших в мире профильных музеев, его фонды включают более 450 тыс. экспонатов. Музей появился в ноябре 1942 года в Москве, а через три года был переведен в Ленинград, где разместился на территории лейб-гвардии Семеновского полка в зданиях, сооруженных в конце XVIII века. Собранные учреждением произведения изобразительного искусства, фотодокументы, коллекции медицинских инструментов, лекарственных средств, формы одежды гражданских и военных медиков отражают все этапы истории российской медицины и вклад ее представителей в мировую науку.