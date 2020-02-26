20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
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В Москве начались мероприятия, посвященные 20-летию подвига десантников 6-й роты

Памятные мероприятия продлятся до 1 марта

ПСКОВ, 26 февраля. /ТАСС/. Первые из серии памятных мероприятий, посвященных 20-летию со дня подвига 6-й роты десантников, прошли в среду в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

"Памятные мероприятия начались с посещения членами семей военнослужащих военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" и спектакля "Вечно живые", посвященного подвигу воинов-десантников, в Центральном академическом театре Российской армии. Спланировано проведение панихиды по павшим воинам-десантникам в храме Христа Спасителя, возложение представителями Минобороны России, командования ВДВ и членами семей цветов к памятнику "Воинам-десантникам" на Суворовской площади". Также пройдет митинг и возложение цветов у памятного знака "Поклонный крест" в месте героического подвига десантников 6-й роты в Чечне, мемориальных комплексах в Москве и Пскове", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в столице покажут музыкальный спектакль "Воины духа", посвященный героическим действиям десантников, а завершатся мероприятия 1 марта на территории десантно-штурмового полка гвардейского соединения ВДВ в населенном пункте Череха Псковской области. "Там будут открыты объекты социальной инфраструктуры для военнослужащих и проведен молебен у главной иконы ВДВ и ВКС, которая со временем займет свое место в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации в 2020 году", - добавили в министерстве.

Участниками памятных мероприятий станут члены семей и родственники военнослужащих, участники событий тех лет, представители Минобороны России, органов государственной власти, Русской православной церкви, ветеранских и общественных организаций, военнослужащие Воздушно-десантных войск. Мероприятия организованы командованием ВДВ совместно с администрациями субъектов РФ, Союзом десантников России, ДОСААФ России, ветеранскими и общественными организациями.

Подвиг десантников

Солдаты 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими их силами боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 бойцов 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.

За проявленное мужество 22 десантникам было присвоены звания Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно. Десантники 6-й роты служили в 76-й дивизии, которая постоянно дислоцируется в Пскове.

В июле 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников. Позже Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал пост премьер-министра, утвердил состав оргкомитета, который возглавил заместитель командующего ВДВ Виктор Купчишин.

Теги
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