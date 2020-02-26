В Калмыкии поисковики обнаружили обломки советского самолета и останки пилота

ЭЛИСТА, 26 февраля. /ТАСС/. Фрагменты подбитого гитлеровскими захватчиками советского самолета и останки его пилота обнаружены в окрестностях поселка Шатта Кетченеровского района Калмыкии членами поискового отряда. Об этом ТАСС в среду сообщил руководитель региональной общественной организации "Ассоциация поисковых отрядов "Калмыкия" Дмитрий Халхинов.

"Благодаря помощи двух местных жителей мы обнаружили в 40 км от поселка Шатта Кетченеровского района останки советского самолета. Но самое главное, что среди его обгоревших обломков нам удалось обнаружить и идентифицировать несколько фрагментов останков человека. Полагаем, что они принадлежат пилоту, который погиб на месте крушения самолета", - сказал он.

По версии экспертов, оплавленные фрагменты самолета, разбросанные в радиусе 100-120 м, относятся к истребителю ЛаГГ-3, который использовался в первые годы войны. Предположительно, он был подбит немецким зенитным орудием ФЛАК, о чем свидетельствует найденная в 7 км от фрагментов самолета немецкая артиллерийская позиция с разбросанными стреляными гильзами, рассказал Халхинов.

"Были обнаружены две детали с номерными знаками, по которым мы надеемся определить, кто летал на ЛаГГ-3. Возможно, нам удастся обнаружить какие-то личные вещи летчика. Мы были на месте крушения всего пару дней, теперь хотим поехать туда на неделю большим отрядом и тщательно поработать на месте", - уточнил собеседник агентства.

Останки летчика планируется захоронить на солдатском мемориале в поселке Шатта, добавил руководитель Ассоциации поисковых отрядов "Калмыкия".