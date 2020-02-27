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Трехмерную модель Южно-Сахалинска планируют разработать к лету этого года

Урбанисты заявили, что модель позволяет правильно зонировать территорию и планировать застройку

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Сахалинские урбанисты планируют летом презентовать администрации Южно-Сахалинска тестовый проект трехмерной модели города. Об этом в четверг сообщил ТАСС директор автономной некоммерческой организации по благоустройству ландшафтов "Наш город" Василий Вишневский.

На прошлой неделе вице-премьер правительства РФ - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочего визита на Сахалин поднял вопрос необходимости создания трехмерной модели Южно-Сахалинска. По его мнению, это позволит оперативно решать вопросы застройки, зонирования и принятия архитектурных решений. К тому же, с 2021 года в областной столице начнется реализация программы поэтапного обновления.

"Мы уже начали работу по созданию трехмерной модели Южно-Сахалинска - еще до того, как этот вопрос поднял Трутнев. <...> Планируем, что разработка модели будет завершена к лету этого года, и мы этим же летом презентуем ее администрации города. Дальше ее нужно будет тестировать", - сообщил собеседник агентства и добавил, что сумма денежных средств, необходимая для создания модели, и источники финансирования пока неизвестны.

По словам Вишневского, в настоящее время во всем мире лишь небольшое количество городов имеет свои трехмерные модели. В то же время, по мнению урбаниста, их создание поможет решить многие проблемы в населенных пунктах. Кроме того, трехмерные модели городов позволят четко выделять пространства для досуга молодежи, отдыха и прогулок горожан, занятий современными видами спорта. "Такая модель поможет не только правильно зонировать территорию и планировать застройку, но и заранее избегать множества проблем. Например, в Южно-Сахалинске нередко сначала укладывают асфальт, а потом другим службам приходится его снимать ради замены труб. Трехмерная модель города будет отображать все, что сделано и планируется сделать, разные службы смогут видеть это и договариваться, а не мешать друг другу выполнять свою работу", - рассказал Вишневский.

Мнение Вишневского разделила экс-председатель Общественного совета Южно-Сахалинска, председатель правления некоммерческого партнерства "Сахалинская ассоциация участников президентской программы" Светлана Швец. "Согласна, что трехмерная модель Южно-Сахалинску необходима. Нужно подходить к развитию города, да и Сахалинской области в целом, не кусками, частями, а с долгосрочной перспективой, имея наглядную картинку. Я, как представитель общественности, в первую очередь отмечу, что благодаря наличию такой модели простые местные жители, а не только чиновники и специалисты, смогут смотреть и понимать, как в ближайшее время будет выглядеть тот или иной участок Южно-Сахалинска. Люди смогут высказывать свое мнение, что позволит избежать конфликтов в будущем", - прокомментировала ТАСС Швец.

Население Южно-Сахалинска составляет почти 21 тыс. человек. Это крупнейший транспортный узел острова, здесь находятся место пересечения автодорог регионального значения, железнодорожная станция, аэропорт.

Программа поэтапного обновления

С 2021 года в областной столице начнется реализация программы поэтапного обновления. Южно-Сахалинск станет вторым городом в России после Москвы, где проведут масштабную реновацию. Помогут в этом специалисты, имеющие уникальный опыт московской реновации. По заявлению областных и городских властей, к 2025 году в Южно-Сахалинске планируется построить более 1 млн кв. метров жилья, новые скверы, прогулочные зоны и парки.

Впервые в России программа реновации была утверждена в Москве 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую вошло почти 70 процентов пятиэтажных хрущевок в городе.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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