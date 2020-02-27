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В Крыму, Северном Кавказе и на Дальнем Востоке начался пожароопасный сезон

В 2020 году уже потушено 45 га природных пожаров, МЧС приготовило 54 пожарных воздушных судна

ТАСС, 27 февраля. МЧС России сообщило о начале пожароопасного сезона в некоторых регионах России из-за теплой погоды.

"Пожароопасный сезон уже начался на Дальнем Востоке, Северном Кавказе и в Республике Крым. С начала года на территории этих регионов природные пожары ликвидированы на общей площади 45 га", - сообщает в четверг пресс-служба МЧС России.

Малоснежная и необычно теплая погода, которая установилась на значительной территории страны, способствуют осложнению лесопожарной обстановки. Основная задача граждан после начала пожара - не допустить перехода огня на населенные пункты и объекты экономики, уточнили в министерстве.

МЧС подготовило на пожароопасный сезон 54 воздушных судна, которые при необходимости помогут регионам в тушении природных пожаров.

В прошлом году в России произошло более 14 тыс. лесных пожаров. В Якутии, Иркутской области и Красноярском крае леса горели на протяжении девяти месяцев. Общая площадь пожаров составила 10 млн га, что на 16% больше, чем в 2018 году. В зоне задымления находилось свыше 600 населенных пунктов с населением до двух млн человек.

Теги
РоссияСеверный КавказКрымДальний Восток
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