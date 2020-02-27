В регионах СКФО около 80 км дорог сделают износостойкими

ПЯТИГОРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Устройство защитных слоев планируется на порядка 80 км автомобильных дорог в регионах Северного Кавказа в 2020 году. Ожидается, что участки дорог станут водонепроницаемыми и износостойкими. Об этом ТАСС сообщили в четверг ТАСС в подведомственном Росавтодору Управлении федеральных автомобильных дорог "Кавказ" (ФКУ Упрдор "Кавказ").

"В 2020 году планируется устройство защитных слоев на участках федеральных автодорог с использованием технологии Slurry Seal. Порядка 80 км", - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

Там же отметили, что технологию Slurry Seal специалисты применяют для увеличения срока службы дороги и повышения коэффициента сцепления с поверхностью. "Кроме того, обновленные отрезки обретут водонепроницаемость и износостойкость", - добавили в управлении.

Дорожники ФКУ Упрдор "Кавказ" уложат слои защиты от износа на участках федеральных трасс, в том числе возле города Невинномыск, станицы Змейская, сельских поселений Карджин, Ардон, Мичуринский, Аргудан, Малка и других населенных пунктов округа. Как предполагается, перед началом работ дорожники устранят дефекты покрытия, а по завершении нанесут новую разметку.

Как отмечается на портале госзакупок, средства на работы будут направлены из федерального бюджета. Стоимость работ, согласно опубликованным на портале данным, составит 621,12 млн рублей.

Ранее в ФКУ Упрдор "Кавказ" ТАСС сообщили, что стоимость работ по реконструкции с расширением до четырех полос 30-километрового отрезка трассы А-157 Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск составит 6,2 млрд рублей. Проект планируется реализовать с 2020 по 2024 годы. Кроме того сообщалось, что новая дорога в объезд города Черкесска будет построена в Карачаево-Черкесии, строительство начнется в ближайшее время.