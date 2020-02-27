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75-летие Победы

Участники перехода в честь 75-летия Победы прошли около 150 км по льду и берегам Байкала

Их путь продолжится по Иркутской области в город Ангарск, маршрут будет пролегать по льду Байкала, горным перевалам и снежным косогорам

УЛАН-УДЭ, 27 февраля. Военнослужащие Восточного военного округа, участвующие в переходе Хабаровск - Москва в честь 75-летия Победы, преодолели около 150 км по льду и берегу Байкала, несмотря на снежную бурю и шквалистый ветер на озере. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Восточного военного округа.

"Байкал встретил участников уникального перехода Хабаровск-Москва шквальным ветром и метелью. Более 40 км группа прошла на лыжах по заснеженному льду озера вдоль побережья, после чего участники продолжили движение путем сцепки и крепления за высокоманевренные и проходимые снегоходы "Варяг". Таким способом группа преодолела свыше 80 км по ледяному участку озера", - сказали в пресс-службе. Всего по замерзшему озеру и его берегу военные прошли уже около 150 км.

Участники перехода посетили прибайкальский поселок Бабушкин и город Байкальск, где местные жители организовали торжественную встречу, районные ансамбли песни и пляски исполнили для военнослужащих художественные номера и патриотические песни. "Представители местной администрации выступили с напутственными словами в знак уважения и поддержки проводимой акции, - сообщили в пресс-службе. - В дальнейшем военнослужащие продолжат свой путь по Иркутской области в город Ангарск, маршрут будет пролегать по льду Байкала, горным перевалам и снежным косогорам".

Уникальный переход до Москвы под знаменем Победы протяженностью около 8,5 тыс. км начался 28 января в Хабаровске. Маршрут проходит по территории 17 субъектов РФ. Прибытие военных в столицу ожидается 7 мая.

Примером для военных Восточного военного округа послужил лыжный переход пятерых военнослужащих авиачасти особой Краснознаменной дальневосточной армии в 1934-1935 годах. "Тогда молодые командиры, стартовав 1 октября 1934 года со станции Бочкарев (ныне город Белогорск Амурской области), финишировали в Москве 12 февраля 1935 года, преодолев на лыжах и пешком 8134 км за 120 дней", - пояснили в пресс-службе.

Теги
РоссияИркутская областьБурятия75-летие Победы
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