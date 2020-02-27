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Объем работ по благоустройству на Ставрополье вырастет на 80% в 2020 году

Планируется благоустроить 368 общественных территорий в городах и селах региона

СТАВРОПОЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют благоустроить в 2020 году 368 общественных территорий в городах и селах региона. Масштаб работ увеличится на 80% по сравнению с 2019 годом, сообщил в четверг журналистам министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа.

"В 2019 году в общей сложности по всем программам сделали 202 общественные территории. <…> К концу этого года нарастающим итогом планируем получить 368 благоустроенных территорий в Ставропольском крае", - сказал он.

По словам министра, в регионе благоустройство территорий проходит по нескольким программам, в том числе по проекту "Формирование комфортной городской среды" и региональному проекту поддержки местных инициатив. В 2019 году общее финансирование программ благоустройства в крае составило 1,46 млрд рублей, что позволило благоустроить дворы, скверы, площади, аллеи, спортивные и детские площадки и другое.

"Сегодня уже определено финансирование [проектов благоустройства] в сумме порядка 870 млн рублей, которые были направлены девяти муниципальным образованиям. Помимо этого, Ставропольский край в конце 2019 года получил грант из федерального бюджета в районе 1 млрд рублей, губернатором принято решение направить из этих средств 705 млн рублей на реализацию проектов по созданию комфортной городской среды", - пояснил министр.

Создание современных и комфортных условий в городах страны - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". По данным Минстроя РФ, основная цель проекта - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории РФ.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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