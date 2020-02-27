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Под Псковом открыли бюсты двух десантников 6-й роты, погибших в Чечне в 2000 году

Их открыли в память о Владимире Ислентьеве и Сергее Шикове

ПСКОВ, 27 февраля. /ТАСС/. Бюсты двух десантников Владимира Ислентьева и Сергея Шикова из 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, героически погибших при столкновении с боевиками в Чечне в 2000 году, открыли в четверг в городе Великие Луки и в поселке Струги Красные Псковской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Бюсты двух бойцов, погибших в Чеченской Республике в составе 6-й роты 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, открыты в Великих Луках и Струго-Красненском районе. Мемориал в память о подвиге рядового Владимира Ислентьева установлен в центральном сквере поселка Струги Красные. У бюста бойца 6-й роты была отслужена поминальная лития, после чего участники митинга почтили память героя минутой молчания и возложили к бюсту цветы", - отмечается в сообщении.

После открытия бюста памятные мероприятия продолжились в родной деревне Ислентьева - Пятчино. "Односельчане Владимира Ислентьева встретились в сквере имени воинов-десантников 6-й роты, чтобы вспомнить всех бойцов, погибших в Аргунском ущелье. Сквер появился благодаря отцу Владимира, который в память о сыне и его сослуживцах высадил у дома, в котором они проживали всей семьей, кленовую аллею", - говорится в сообщении.

Кроме того, в четверг в городе Великие Луки был открыт бюст самого молодого бойца 6-й роты - Сергея Шикова. Погибшему десантнику было 18 лет. В муниципалитете выпущена памятная брошюра, посвященная герою, а в краеведческом музее города открыта экспозиция о подвиге 6-й роты.

О подвиге 6-й роты

Солдаты 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими их силами боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 бойцов 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.

За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героев России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно. Десантники 6-й роты служили в 76-й дивизии, которая постоянно дислоцируется в Пскове.

В июле 2018 года президент Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников. Позже Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал пост премьер-министра, утвердил состав оргкомитета, который возглавил заместитель командующего ВДВ Виктор Купчишин.

Теги
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