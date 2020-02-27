Ставропольским селам, где шли бои во время войны, присвоили почетные звания

ПЯТИГОРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Депутаты Думы Ставропольского края одобрили решение о присвоении почетных званий хуторам и селам, в которых в годы Великой Отечественной войны были сражения. Об этом в четверг сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Сегодня на заседании краевой думы депутаты одобрили присвоение почетных званий нашим хуторам и селам, которые сдерживали натиск врага в годы Великой Отечественной войны. Теперь село Ачикулак Нефтекумского городского округа будет носить высокое звание "Населенный пункт воинской доблести". Селу Богдановка и хутору Сунженский Степновского района присвоены почетные звания "Рубеж воинской доблести", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

В этих населенных пунктах на востоке Ставрополья в 1942-1943 годах шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками, ставшие частью стратегически важной битвы за Кавказ.

"Правильно говорят: есть великие битвы, но нет неважных сражений. Все великое состоит из малого. И воздать дань уважения и памяти каждому солдату, сражавшемуся за Родину, каждому селу и поселку, ставшему на пути врага, - исторически и по-человечески справедливо", - отметил глава региона.

Пресс-служба Думы Ставропольского края отмечает, что депутаты проголосовали за это решение единогласно. "При принятии документа законодатели отметили, что... их долгом является увековечивание памяти о подвиге земляков в год 75-летия Победы", - отмечается в сообщении.