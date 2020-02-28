Нацпроект по производительности труда полноценно заработает в Хабаровском крае в 2021 году

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Хабаровский край полноценно войдет в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" в 2021 году, сейчас он запущен здесь частично, только в части содействия занятости. Планируется, что основной упор будет сделан на средние предприятия с выручкой от 400 млн рублей, сообщил журналистам в пятницу зампредседателя правительства края - министр экономического развития Виктор Калашников.

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.

"Проект <...> "Производительность труда и поддержка занятости" у нас запущен частично, только в части содействия занятости. То, что касается производительности труда, в конце ушедшего года правительство края подписало соглашение о реализации проекта с Минэкономразвития РФ, с федеральным центром компетенций производительности труда, но мы войдем полноценно в проект с 2021 года. <...> Мы основной упор хотим сделать, да и паспорт национального проекта настроен на средние предприятия с выручкой от 400 млн рублей", - сообщил Калашников, добавив, что власти региона предлагают снизить планку до 200 млн рублей.

В пятницу в Хабаровске проходит семинар-совещание по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости", участники которого обсуждают вовлечение предприятий края в реализацию нацпроекта. Как пояснил журналистам заместитель директора департамента производительности и эффективности Минэкономразвития РФ Евгений Скориков, в течение года в регионе будет вестись подготовка к вхождению в проект. В первую очередь предстоит определить предприятия, которые будут участвовать в его реализации.

"Национальный проект предусматривает, что приезжают специалисты и оценивают потенциал повышения производительности труда непосредственно на предприятии, чтобы в дальнейшем внедрить инструменты бережливого производства, повысить квалификацию работников и руководящего состава. Поэтому в первую очередь сейчас будет определяться перечень предприятий, которые вступят в национальный проект. Будут создаваться рабочие группы на каждом предприятии, будут учитываться особенности производственных линий, трудовых коллективов", - пояснил Скориков.

По его словам, в рамках нацпроекта будут внедряться технологии бережливого производства. "Наша практика показывает, что на микроуровне, на самих предприятиях рост производительности труда благодаря внедрению этих методик составляет до 30% и выше", - отметил Скориков, добавив, что этот процесс не приведет к сокращению рабочих мест на предприятиях.