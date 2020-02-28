Субботник в поддержку ветеранов войны проведут в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 28 февраля. /ТАСС/. Субботник в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны пройдет в Кабардино-Балкарии (КБР) 21 марта. Соответствующее решение принято в пятницу на заседании кабмина республики.

"Предлагается поддержать инициативу Кабардино-Балкарской республиканской общественной организации ветеранов и пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, а также Федерации профсоюзов КБР и провести 21 марта текущего года общереспубликанский субботник в поддержку старшего поколения", - сказал министр труда и социальной защиты Алим Асанов, представляя постановление правительства.

Он отметил, что средства, вырученные на субботнике, направят на социальную поддержку инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также вдов погибших. "Это традиционный субботник, который мы проводим ежегодно, и призываю активно его провести. Думаю, в этом году и погода позволит", - сказал председатель правительства республики Алий Мусуков.

На уборку выйдут сотрудники всех госучреждений, которые перечислят свою зарплату за работу в выходной день.

В настоящее время в КБР проживает 97 ветеранов и три вдовы погибших воинов.

Ранее глава КБР Казбек Коков подписал указ о дополнительных выплатах ветеранам ВОВ ко Дню Победы в размере 75 тыс. рублей.