{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Субботник в поддержку ветеранов войны проведут в Кабардино-Балкарии

Он пройдет 21 марта

НАЛЬЧИК, 28 февраля. /ТАСС/. Субботник в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны пройдет в Кабардино-Балкарии (КБР) 21 марта. Соответствующее решение принято в пятницу на заседании кабмина республики.

"Предлагается поддержать инициативу Кабардино-Балкарской республиканской общественной организации ветеранов и пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, а также Федерации профсоюзов КБР и провести 21 марта текущего года общереспубликанский субботник в поддержку старшего поколения", - сказал министр труда и социальной защиты Алим Асанов, представляя постановление правительства.

Он отметил, что средства, вырученные на субботнике, направят на социальную поддержку инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также вдов погибших. "Это традиционный субботник, который мы проводим ежегодно, и призываю активно его провести. Думаю, в этом году и погода позволит", - сказал председатель правительства республики Алий Мусуков.

На уборку выйдут сотрудники всех госучреждений, которые перечислят свою зарплату за работу в выходной день.

В настоящее время в КБР проживает 97 ветеранов и три вдовы погибших воинов.

Ранее глава КБР Казбек Коков подписал указ о дополнительных выплатах ветеранам ВОВ ко Дню Победы в размере 75 тыс. рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Выставка "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ-2020 будет работать вдвое дольше
На мероприятии будут представлены экономические достижения региона и культурная программа, посвященная окончанию Второй Мировой войны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС