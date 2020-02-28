"Россети" требуют у потребителей Ингушетии оплатить долг за электричество 3,9 млрд рублей

МАГАС, 28 февраля. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" объявила в Ингушетии месячник по сбору платежей за потребленную электроэнергию. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Общая сумма долга за электроэнергию по состоянию на 31 января составила 3,9 млрд рублей, основная часть - 1,9 млрд рублей - приходится на население республики. Проблема платежной дисциплины уже давно является стратегическим вопросом развития регионов. И мы твердо намерены добиваться возврата всех без исключения долгов, филиал "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" начал масштабные рейдовые мероприятия в Назрановском районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что муниципалитет демонстрирует один из самых низких расчетов с предприятием - 34,8 % по итогам 2019 года, это 56,9 млн рублей при необходимых 163,5 млн рублей.

Помимо взыскания задолженности за потребленный ресурс, в задачи специалистов входит контрольный съем показаний приборов учета, проверка целостности пломб госповерителя, наличия договоров на технологическое присоединение, "скрытой" проводки и "набросов" на линии электропередачи, контроль за исполнением ранее вынесенных предписаний и разъяснительная работа. Уклоняющимся от оплаты потребителям энергетики будут ограничивать поставку ресурса.