Петербургские медики удалили 70-летней пациентке раковую опухоль весом 6,5 кг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Хирурги Петербургского онкоцентра провели уникальную операцию по удалению пожилой пациентке злокачественной опухоли из грудной клетки весом в 6,5 кг. После операции больше раковых клеток у женщины не обнаружили, ее готовят к выписке, сообщили в пятницу в учреждении.

"Объемное новообразование общим весом 6,5 кг и размером с лист формата А4 располагалось в грудной клетке 70-летней пациентки. Опухоль оттесняла органы средостения: сердце, легкие, трахею, пищевод, диафрагму, а также магистральные сосуды. Пациентка дышала частью верхней доли правого легкого, а просвет важнейших для жизнедеятельности организма сосудов сузился с двух сантиметров до 3-5 мм в диаметре", - говорится в сообщении онкоцентра.

По словам пациентки, наличие опухоли она практически не ощущала. Новообразование обнаружили при проведении плановой диспансеризации. "Такая патология встречается очень редко. Нередки случаи рецидивов. В данном случае опухоль была инкапсулирована. Ее удаление вместе с капсулой позволяет нам предположить, что рецидив маловероятен", - процитировали в онкоцентре профессора, заведующего торакальным отделением учреждения Игоря Мосина.

Хирурги провели уникальную четырехчасовую операцию. Сложность заключалась в том, что гигантские размеры и прирастание к диафрагме не позволяли удалить опухоль, не нарушив ее целостности. Бригада хирургов приняла решение применить редко используемую методику двойной торакотомии по Оверхольту - врачи вскрыли грудную клетку через два разреза. "Выбранная тактика позволила провести органосохраняющую операцию, в ходе которой фиброзная опухоль была удалена вместе с капсулой, в которой она располагалась", - добавили в онкоцентре.

Во время операции медики взяли материал из ложа опухоли и с поверхности соприкасавшихся с ней органов - анализы показали, что раковых клеток там нет. Пациентка готовится к выписке.

Санкт-Петербургский научно-практической центр специализированных видов медицинской помощи (онкологической) открыт в поселке Песочный в северном пригороде Петербурга в 2011 году. В клинике, мощность которой рассчитана на 577 коек, осуществляется диагностика, лечение и уход за пациентами с любыми видами рака, в том числе детского возраста. Центр проводит диагностику и лечение 24 видов уникальных опухолей.