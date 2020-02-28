Депутаты думы Казани утвердили новый генеральный план города до 2040 года

КАЗАНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Депутаты городской думы Казани в пятницу на заседании утвердили новый генеральный план города, рассчитанный до 2040 года, передает корреспондент ТАСС

Предыдущий генплан утвердили в 2007 году, срок его действия заканчивается в 2020 году. Решение о подготовке нового генерального плана приняли в 2014 году, сообщил на заседании руководитель городского исполкома Денис Калинкин.

"Ставлю проект решения о генеральном плане муниципального образования город Казань на голосование. Решение [положительное] принято", - сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

По данным на сайте мэрии Казани, в проекте генерального плана, в частности, заложены 356 км новых магистралей, 57 развязок и 73 моста. Предполагается, что протяженность улично-дорожной сети города к 2040 году вырастет на 20% до 2203 км. "Проект генерального плана города был на общественных обсуждения, поступило более 2 тыс. предложений, замечаний от жителей города и правообладателей объектов недвижимости", - уточнил Калинкин.