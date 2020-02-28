Региональный этап WorldSkills соберет на Ставрополье 270 участников

СТАВРОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Участниками регионального этапа чемпионата рабочих профессий "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Ставропольском крае в 2020 году станут 270 студентов, юниоров и взрослых профессионалов. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе краевого министерства образования.

"В 2020 году участие примут 270 конкурсантов и 296 эксперта. В ходе чемпионата конкурсанты будут соревноваться по 31 компетенции среди студентов возрастной группы 16-22 года, по 7 компетенциям юниоров возрастной группы 16 лет и младше и по 4 компетенциям возрастной группы 50+", - говорится в сообщении.

Во время четырехдневного чемпионата на Ставрополье будут соревноваться в мастерстве сварщики, повара, флористы, модельеры, ветеринары, виноделы, администраторы отелей, специалисты в сферы туризма и другие. Помимо соревновательной части, будут организованы панельные дискуссии, обучающие семинары, мастер-классы, интерактивные площадки для школьников.

Региональный этап чемпионата "Молодые профессионалы" состоится в Ставропольском крае в марте 2020 года. Соревнования профессионалов пройдут на 14 площадках в восьми территориях Ставрополья.

Worldskills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и насчитывает 80 стран-участниц. Россия стала 60-м членом организации WorldSkills International в 2012 году.