{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат WorldSkills

Региональный этап WorldSkills соберет на Ставрополье 270 участников

Конкурсанты будут соревноваться по 31 компетенции среди студентов возрастной группы 16-22 года, по 7 компетенциям юниоров возрастной группы 16 лет и младше и по 4 компетенциям возрастной группы 50+

СТАВРОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Участниками регионального этапа чемпионата рабочих профессий "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Ставропольском крае в 2020 году станут 270 студентов, юниоров и взрослых профессионалов. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе краевого министерства образования.

"В 2020 году участие примут 270 конкурсантов и 296 эксперта. В ходе чемпионата конкурсанты будут соревноваться по 31 компетенции среди студентов возрастной группы 16-22 года, по 7 компетенциям юниоров возрастной группы 16 лет и младше и по 4 компетенциям возрастной группы 50+", - говорится в сообщении.

Во время четырехдневного чемпионата на Ставрополье будут соревноваться в мастерстве сварщики, повара, флористы, модельеры, ветеринары, виноделы, администраторы отелей, специалисты в сферы туризма и другие. Помимо соревновательной части, будут организованы панельные дискуссии, обучающие семинары, мастер-классы, интерактивные площадки для школьников.

Региональный этап чемпионата "Молодые профессионалы" состоится в Ставропольском крае в марте 2020 года. Соревнования профессионалов пройдут на 14 площадках в восьми территориях Ставрополья.

Worldskills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и насчитывает 80 стран-участниц. Россия стала 60-м членом организации WorldSkills International в 2012 году.

Теги
РоссияWorldSkillsСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Освоение Арктики
Трутнев: порог инвестиций для преференций в Арктике возможно снизят до 1 млн рублей
Получение налоговых и административных льгот поможет предпринимателям охотнее участвовать в проектах малого и среднего бизнеса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС