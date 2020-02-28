Победивший на международном фестивале фильм о волонтерах "Норникеля" покажут в Норильске

КРАСНОЯРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Форум социальных технологий "Город - это мы!" открылся в пятницу в Норильске. На форуме будет показана документальная лента "Неравнодушные", фильм стал победителем международного фестиваля, сообщили ТАСС в компании "Норникель".

Форум является мероприятием благотворительной программы "Мир новых возможностей" реализуемой компанией "Норникель". Он ежегодно проходит в Норильске и Мурманской области (Мончегорске и Печенгском районе) при поддержке городских администраций.

"Завершится форум показом и обсуждением документального фильма "Неравнодушные" о корпоративных волонтерах "Норникеля". Лента стала победителем Международного фестиваля Cannes Corporate Media & TV Awards и получила премию "Серебряный дельфин", а также была отмечена жюри на Los Angeles Film Awards", - рассказали в компании.

На форуме обсуждают волонтерство, события, которые могли бы объединять городские сообщества и развитие городских пространств. Хедлайнеры форума - урбанист Гильермо Пеньялоса из Канады и генеральный директор RussiaDiscovery Вадим Мамонтов.

"От лица компании "Норильский никель" я рад приветствовать вас на форуме. Действительно, это стало уже такой доброй традицией, когда раз в год мы собираемся вместе. Мы - это вот те герои изменений, часть которых попала в этот фильм, многие остались, наверное, за кадром. Но самое главное, что вы есть. И мы ценим вас, потому что именно вы являетесь вот тем двигателем прогресса, двигателем улучшений, изменений, которые происходят в Норильске и в других городах, где присутствует компания", - заявил на открытии форума начальник управления социальных благотворительных программ департамента социальной политики компании Игорь Сухотин.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших в мире производителей платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Корпорация занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, а также производством и реализацией цветных и драгоценных металлов.