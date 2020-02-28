Военный парад с привлечением авиации пройдет в Каспийске в День Победы

МАХАЧКАЛА, 28 февраля. /ТАСС/. Военный парад с привлечением более тысячи военнослужащих, свыше 20 единиц техники и авиации пройдет в дагестанском городе Каспийске 9 мая этого года. Об этом сообщил глава Дагестана Владимир Васильев в пятницу во время вручения юбилейных медалей к 75-летию Победы ветеранам Великой Отечественной войны и государственных наград участникам отрядов самообороны в зонах проведения контртеррористических операций в Дагестане в августе-сентябре 1999 года.

"У нас на территории Дагестана разместилась Каспийская флотилия. Это большая честь, это доверие. <…> У нас в республике будет проведен после длительного перерыва [военный] парад, в котором примут участие более 1100 военнослужащих, 22 единицы техники, авиация. Это все будет в Каспийске 9 мая. Мы к этому готовимся", - сказал Васильев.

Он добавил, что сегодня в Дагестане создана "рабочая обстановка". "Очень важно, что наши силовики - все, кто обеспечивает порядок, старшее поколение - сумели создать в нашей республике такую атмосферу, что за прошлый год у нас ни один [гражданский] человек и ни один сотрудник силовых структур не погиб от террористических взрывов. В республике создана рабочая, мирная обстановка", - сказал глава региона.

В августе 2019 года сообщалось, что главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов поделился планами провести военно-морской парад в Республике Дагестан. Об этом в пятницу сообщается на сайте главы республики. Как сообщалось тогда на сайте главы Дагестана, руководитель республики Владимир Васильев эту идею поддержал.