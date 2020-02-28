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Экологическую реабилитацию озера Джалкинское проведут в Чечне в 2020 году

На эти цели планируется направить более 132,5 млн рублей

ГРОЗНЫЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Чеченской Республики планируют провести экологическую реабилитацию озера Джалкинское в Гудермесском районе по нацпроекту "Экология" в 2020 году. После расчистки водоема от донных отложений и укрепления берегов там планируется создать рекреационную зону, сообщил ТАСС в пятницу директор департамента природных ресурсов Минприроды региона Джамбулат Гераев.

"Экологическая реабилитация озера Джалкинское проводится по проекту "Сохранение уникальных водных объектов" в рамках нацпроекта "Экология". В данный момент озеро сильно заилено, оно заросло разнообразной растительностью. Планируется очистить его от ила, убрать около 1,5-2 м донных отложений, кроме того, предполагается организация биоплато, которое позволит избежать попадания в озеро загрязняющих веществ, и биогенное укрепление берегов", - рассказал Гераев.

По его словам, ранее озеро было местом массового отдыха местных жителей.

"Когда-то это озеро было местом массового отдыха жителей республики - в выходные и праздничные дни туда съезжались жители Грозного, Гудермеса, Аргуна и близлежащих районов республики. В озере купались, ловили рыбу, были организованы лодочные прогулки. После проведения экологической реабилитации, там планируется создание рекреационной зоны для жителей и гостей республики", - добавил собеседник агентства.

Как следует из конкурсной документации, размещенной на портале госзакупок, на экологичекую реабилитацию озера планируется направить более 132,5 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов на условиях софинансирования. Все работы должны быть завершены до 30 ноября 2020 года. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 5 марта.

Озеро Джалкинское имеет статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Озеро имеет подковообразную форму, протяженность береговой линии составляет более 4,3 км.

Теги
РоссияСКФОЧечня
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