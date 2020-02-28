Договоры на вывоз мусора заключили более 80% жителей Ставропольского края

СТАВРОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Более 80% жителей Ставропольского края заключили договоры на вывоз мусора с региональными операторами. Число договоров увеличилось более чем на 20% за два года, сообщил в пятницу журналистам министр жилищно-коммунального хозяйства края Роман Марченко.

"В Ставропольском крае на сегодняшний день больше 80% населения работают в правовом поле, люди сознательные, они поддерживают работу региональных операторов, но при условии предоставления качественных услуг", - сказал он.

Ставропольский край начал работу по реформе системы обращения с твердыми коммунальными отходами в 2018 году. Первые региональные операторы отмечали, что жители края неохотно идут на заключение договоров на вывоз мусора. По данным Министерства ЖКХ, в 2018 году этот показатель составлял порядка 57%.

"Следующая задача - региональный оператор должен привозить все отходы на лицензированный полигон, где все должно сортироваться, готовиться к утилизации, на захоронение в землю должен уходить минимум. Сейчас процент захоронения отходов в крае достаточно большой в сравнении с европейскими стандартами", - пояснил Марченко, отметив, что система переработки мусора в крае развивается при господдержке и за счет собственных средств региональных операторов.

Реформа обращения с ТКО началась в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология". Ставропольский край вошел в число пилотных регионов по внедрению новой системы, регион разделен на четыре зоны, в каждой из которых работает свой региональный оператор.