{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Договоры на вывоз мусора заключили более 80% жителей Ставропольского края

Более чем на 20% увеличилось число договоров с 2018 года

СТАВРОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Более 80% жителей Ставропольского края заключили договоры на вывоз мусора с региональными операторами. Число договоров увеличилось более чем на 20% за два года, сообщил в пятницу журналистам министр жилищно-коммунального хозяйства края Роман Марченко.

"В Ставропольском крае на сегодняшний день больше 80% населения работают в правовом поле, люди сознательные, они поддерживают работу региональных операторов, но при условии предоставления качественных услуг", - сказал он.

Ставропольский край начал работу по реформе системы обращения с твердыми коммунальными отходами в 2018 году. Первые региональные операторы отмечали, что жители края неохотно идут на заключение договоров на вывоз мусора. По данным Министерства ЖКХ, в 2018 году этот показатель составлял порядка 57%.

"Следующая задача - региональный оператор должен привозить все отходы на лицензированный полигон, где все должно сортироваться, готовиться к утилизации, на захоронение в землю должен уходить минимум. Сейчас процент захоронения отходов в крае достаточно большой в сравнении с европейскими стандартами", - пояснил Марченко, отметив, что система переработки мусора в крае развивается при господдержке и за счет собственных средств региональных операторов.

Реформа обращения с ТКО началась в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология". Ставропольский край вошел в число пилотных регионов по внедрению новой системы, регион разделен на четыре зоны, в каждой из которых работает свой региональный оператор.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
"КамАЗ" допускает возможность слияния с "Соллерсом" в рамках альянса
Окончательное решение примут акционеры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС