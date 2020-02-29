В Волгоградской области собрали данные о более 120 тыс. участниках войны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 февраля. /ТАСС/. Информацию о более чем 122 тыс. участниках Великой Отечественной войны собрали специалисты военных комиссариатов в Волгоградской области в рамках акции "Дорога памяти", сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В Волгоградском гарнизоне ЮВО продолжается работа в рамках уникального проекта Министерства обороны РФ "Дорога памяти", приуроченного к 75-летию Великой Победы. На сегодняшний день жители Волгоградской области загрузили в банк данных сведения о более 122 тыс. участниках Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, чтобы предоставить информацию о родственниках - участниках войны любой желающий может обратиться в военный комиссариат по месту жительства, либо в администрацию сельского поселения к сотруднику военно-учетного стола. Кроме того, внести данные можно самостоятельно на интернет-портале "Дорога памяти".

Так, родители жительницы области Татьяны Качанчук - Евгений Демидович и Тамара Александровна - участники героической обороны Ленинграда. По ее словам, отец служил в артиллерийских войсках, был дважды награжден орденом Красного Знамени, орденом Красной звезды и медалью "За боевые заслуги", а победу подполковник Качанчук встретил в Берлине.

Принес информацию и ветеран МВД Николай Юрин, который после выхода на пенсию занялся сбором информации о своих родственниках и уже собрал сведения о 23. Один из них - артиллерист Василий Макарович Ротов, который за подвиг представлялся к званию Героя Советского Союза. Еще один герой в семье Юриных - танкист Николай Иванович, погибший вместе со своими однополчанами, прикрывая отход основных сил.

Мультимедийная галерея "Дорога памяти" призвана увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны. Проект объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов - всех, кто сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны.

Все собранные на портале материалы и фотографии войдут в мультимедийную галерею, включающую уникальные экспонаты из запасников Центрального музея Вооруженных сил. Галерея будет возведена на прихрамовой территории главного храма ВС РФ к 75-летию Победы.